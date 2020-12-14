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В Кировской области машина повисла на мосту

Маргарита Барамзина Происшествия, Лучшее, Новости

Авария произошла 14 декабря в Кирово-Чепецком районе. На объездной дороге неподалеку от поселка Радужный автомобиль повис на ограждении. Машина чудом не улетела вниз с моста.

Фото и видео происшествия появились в соцсетях.

Официальной информации о случившемся пока нет. Как предполагают пользователи соцсетей, участников ДТП было как минимум двое. По словам автолюбителей, машина до сих пор висит на ограждении.

В Кировской области машина повисла на мосту

Ранее мы писали, что на выезде из Кирова произошла серьёзная авария с пострадавшими. Водителя легковушки выбросило на асфальт.

Фото: Владимир Шумилов (vk.com/podslushano_chepetsk)
Видео: Роман Молчанов (vk.com/ky43_ubezhishe)

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Маргарита Барамзина