В Кировской области машина повисла на мосту

Авария произошла 14 декабря в Кирово-Чепецком районе. На объездной дороге неподалеку от поселка Радужный автомобиль повис на ограждении. Машина чудом не улетела вниз с моста.

Фото и видео происшествия появились в соцсетях.

Официальной информации о случившемся пока нет. Как предполагают пользователи соцсетей, участников ДТП было как минимум двое. По словам автолюбителей, машина до сих пор висит на ограждении.

Ранее мы писали, что на выезде из Кирова произошла серьёзная авария с пострадавшими. Водителя легковушки выбросило на асфальт.

Фото: Владимир Шумилов (vk.com/podslushano_chepetsk)

Видео: Роман Молчанов (vk.com/ky43_ubezhishe)