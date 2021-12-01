В Кировской области мать оставила 4-месячную дочку в пьяной компании

В Кировской области завели уголовное дело на женщину, которая оставила грудную дочь в пьяной компании. О происшествии сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел в деревне Мухино Зуевского района, где 28-летняя женщина снимала жилье. Молодая мать злоупотребляла алкоголем и нередко устраивала застолья в своей квартире.

В один из дней женщина оставила свою 4-месячную дочь с собутыльниками, а сама ушла. Девочку в компании пьяных людей обнаружила хозяйка дома, заглянувшая проверить жилье.

По факту оставления ребенка в опасности было возбуждено уголовное дело. Суд признал женщину виновной и приговорил к 8 месяцам исправительных работ.

Также мать ограничили в родительских правах. Дочка была изъята из семьи и помещена в дом ребенка.

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