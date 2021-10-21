В Кировской области модернизируют проект по раздельному сбору мусора

В правительстве области прошло заседание координационного штаба по ТКО под руководством председателя правительства Кировской области Александра Чурина. Главной темой обсуждения стала судьба проекта по раздельному сбору отходов.

Как напомнил глава областного минстроя Игорь Селезнев, пилотный проект по РСО был запущен в июле 2020 года на 9 площадках в Кирове и Кирово-Чепецком районе. По словам министра, анализ результатов реализации проекта показал, что жители Кирова не готовы качественно сортировать отходы.

— Большинство раздельно собранных отходов были низкого качества и требовали дополнительных затрат на досортировку, — пояснил Игорь Селезнёв.

Поэтому проект по РСО было решено модернизировать, чтобы жителям стало удобнее сортировать мусор. Для этого региональный оператор АО «Куприт» принял решение комбинировать способы приема отходов и запустить проект «Умная сортировка».

Как рассказал замгендиректора «Куприта» Валерий Семенищев, в Кирове будет расширена сеть экопунктов, принимающих сортированный мусор платно. Также на площадках будут установлены контейнеры для приема ПЭТ-тары. Подобные сетки уже появились в Радужном и Лубягино. Позже проект будет расширен на другие районы области. Так, первые емкости для раздельного сбора отходов появятся в Пижанке.

— Таким образом, пилотный проект по раздельному сбору отходов в Кировской области не только не завершен, он расширен и модернизирован, — подытожил Валерий Семенищев.

В рамках заседания руководитель проекта «Вятка без мусора» Анастасия Скурихина предложила также использовать опыт проекта «Эко-соседи». Согласно ему, мусор сортирует конкретный дом, а деньги, полученные за сдачу вторичного сырья, идут на общедомовые нужды.

Инициативу поддержал Александр Чурин.

— Это очень хороший опыт, его нужно использовать. Следует проработать механизм его внедрения, — сказал председатель правительства области.

Напомним, что ранее о продолжении проекта по РСО уже сообщалось.