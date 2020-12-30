В Кировской области могут погибнуть полсотни лошадей

Под угрозой отключения света оказался конный клуб «Радужный» в Нововятском районе. Информацией о случившемся поделился в соцсетях руководитель пресс-службы Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Береснев.

Сегодня в конном клубе содержится 48 лошадей. И все они могут погибнуть из-за безответственности соседнего предприятия – небольшой лесопилки. Ее владелец «хронически не платит» за электричество, и ему грозит отключение света. Вместе с лесопилкой без электроснабжения могут остаться и конюшни, которые находятся на одной линии с предприятием. А зимой для животных это верная гибель.

В конюшне для лошадей установлены электропоилки. Если отключат свет — не будет воды. Между тем, чтобы один раз напоить всех лошадей, необходимо 1000 литров воды.

Как уточнил Сергей Береснев, на сегодняшний день лесопилке «висит» долг за октябрь и ноябрь. Сумма задолженности составляет более 70 тысяч рублей. Энергетики ищут должника уже давно. Ему направляли и уведомления, и предупреждения, однако все тщетно.

Конюшня при этом свою часть платы исправно вносит, передавая деньги владельцу предприятия. Куда они исчезают потом, неизвестно.

— Получается, что по вине какого-то нерадивца теперь вот могут погибнуть лошади. Кто-кто, а они то уж точно ни в чем не виноваты. Добрейшие и умнейшие существа, друзья человека, — написал Сергей Береснев.

Комментируя ситуацию в СМИ, Сергей подчеркнул, что хозяина лесопилки будут искать «до последнего». Не исключил он и вероятность заключения прямого договора с конюшней при наличии технических условий для прямого подключения электричества.

О том, как решится вопрос, мы обязательно расскажем позднее.

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Фото: vk.com/radyzhniiclub