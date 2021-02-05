В Кировской области могут ввести штрафы за снег

Проект поправок в закон об административной ответственности обсудили в Законодательном собрании. Он касается уборки и вывоза снега.

Нередко во время очистки крыш и улиц от последствий снегопада снег не вывозят в установленные места, а оставляют на тротуаре или на проезжей части. Это создает помехи для пешеходов и для участников дорожного движения. За нарушение предусмотрен штраф – до 5 тысяч рублей для физических лиц, до 50 – для должностных и до 200 – для организаций.

Как уточнили депутаты, снег, оказавшийся на тротуаре после очистки крыши, — еще не нарушение. Нарушением будут считаться не убранные вовремя сугробы на территориях, подлежащих расчистке. Снег должен быть вывезен на специальные полигоны.

Соответствующие изменения могут быть внесены в закон после рассмотрения. Стоит отметить, что областной закон об административной ответственности является одним из наиболее часто меняющихся. Только в прошлом году поправки в него вносили 8 раз. Это связано, в частности, с начавшейся прошлым летом работой по местному благоустройству.

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Фото: @vyatskaya_zhelch