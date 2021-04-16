В Кировской области молодой человек пропал в лесу на 4 дня

12 апреля в полицию обратилась жительница Пижанки. Женщина сообщила, что ее 18-летний внук ушел из дома 10 апреля и до сих пор не вернулся.

Полицейские начали поиски. Первым делом опросили соседей, но никто из них не знал, где может находиться пропавший. Сотовый телефон молодого человек был вне зоны действия сети, и в его аккаунтах в соцсетях никакой активности тоже не было.

Сотрудники полиции прочесали ближайший лес и распространили фотоориентировку на пропавшего.

14 апреля молодого человека обнаружили сотрудники Яранского отдела МВД. Как выяснилось, парень прошел лесами больше 40 километров. В настоящее время потеряшку доставили домой живым и здоровым.

Фото: ngs24.mirtesen.ru