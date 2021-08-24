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В Кировской области мощный градовый шторм повредил дома в двух деревнях

Юлия Зорина Новости, Выбор редакции, Общество

По Кировской области прошел мощный градовый шторм. Фото последствий разгула стихии появились в сообществе «Любительская метеорология в Кирове».

Сильный град прошел к северу от Кирова 22 августа. Шторм стал результатом прохождения суперячейки. Градины размером 2 и более сантиметра повредили несколько деревянных домов в деревнях Бобино и Сапожнята.

Местами сформировался временный градовый покров.

Напомним, что 22 августа в Кировскую область пришло похолодание. Оно будет усиливаться, и к концу недели температура воздуха упадет до +18…+20 градусов.

В Кировской области мощный градовый шторм повредил дома в двух деревнях

В Кировской области мощный градовый шторм повредил дома в двух деревнях

В Кировской области мощный градовый шторм повредил дома в двух деревнях

В Кировской области мощный градовый шторм повредил дома в двух деревнях

В Кировской области мощный градовый шторм повредил дома в двух деревнях

В Кировской области мощный градовый шторм повредил дома в двух деревнях

Фото: vk.com/meteokirov

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Юлия Зорина