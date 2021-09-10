В Кировской области может появиться ассоциация предприятий лесной отрасли

Идею поддержал председатель правительства региона Александр Чурин. Сегодня он находится с рабочей поездкой в Белохолуницком районе.

Председатель правительства на местном деревообрабатывающем комбинате оценил производство, где изготавливают мебельные щиты.

— Благодаря современному оборудованию процессы предприятия автоматизированы. Важно в регионе создавать подобные производства по лесопереработке, — подчеркнул Александр Чурин.

Примечательно, что на комбинате представлен весь цикл производства конечного продукта. То есть здесь сами заготавливают древесину, сами обрабатывают её, сушат, изготавливают продукт. По словам руководителя крупного предприятия Владимира Сапенка, благодаря такому подходу удается гарантировать качество продукции, ведь за каждым этапом осуществляется строгий контроль. Продукция комбината направляется в Германию, Голландию, Великобританию.

Также Александр Чурин провёл встречу с представителями лесной отрасли Белохолуницкого и Нагорского районов. Во время совещания прозвучала инициатива по созданию ассоциации предприятий региона, специализирующихся на лесопереработке. Идею озвучил Владимир Сапенок. Он пояснил, что таким образом было бы проще решать проблемы отрасли, обмениваться информацией. Председатель правительства Кировской области Александр Чурин поддержал инициативу.

— У нас есть заинтересованность в диалоге между властью и бизнес-сообществом лесной отрасли. А ассоциация как раз и сможет стать площадкой для такого диалога, — отметил Александр Чурин.

Фото: Александр Папырин