В Кировской области может появиться этнопарк

В Кировской области хотят создать этнопарк, он же — музей деревянного зодчества. Такую идею высказали активисты движения «Том Сойер Фест на Вятке» и «Красивый Киров».

Первым экспонатом парка может стать старая ветряная мельница. Ее активисты упавшую в прошлом году, обнаружили в мае во время экспедиции в Кильмезский район. Сейчас активисты планируют перевезти ее в Киров, чтобы сохранить, как памятник.

— Это последняя ветряная мельница в области. В начале XXв. в Российской империи их общее количество достигало 250 тысяч, — написал Анатолий Курбатов, собственник водонапорной башни в Слободском.

Как рассказала в соцсетях координатор движения «Том Сойер Фест» Елена Кустова, в поисках мельниц участники экспедиции проехали по нескольким районам. Но везде обнаружили лишь останки зданий.

— Сегодня трудно представить, но в дореволюционной Вятской губернии было более 10 тыс. ветряных мельниц, из них 3 тыс. в Яранском районе, 2 тыс. в Котельничском. Около десятка мельниц — волжских шатровок — обнаружил в начале 1990-х гг. в Арбажский и Кикнурском районе Е.Л.Скопин. Мы отправились по его следам, — рассказала Елена.

Мельница в Кильмезском районе оказалась «последней надеждой». Нижний сруб и главная ось сооружения частично сгнили, однако механизм и жернова сохранились.

— Безусловно, ее нужно спасать, — написала Елена Кустова.

Идею о восстановлении мельницы и создании этнопарка поддержал Центр русской культуры и письменности «Мир». Неравнодушные кировчане также могут принять участие в реализации инициативы.

— Чтобы из мечты это стало реальностью, необходимы: соответствующие машины, волонтеры, особенно имеющие опыт по разборке деревянных конструкций, специалисты, которые могли бы сделать предварительные обмеры, маркировку, чтобы впоследствии можно было ее восстановить, — говорится в группе «Том Сойер Фест на Вятке».

Фото: vk.com/kirov_krasiv