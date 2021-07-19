В Кировской области может появиться логистический центр «Почты России»

С рабочим визитом Кировскую область посетил директор макрорегиона «Урал» АО «Почта России» Дмитрий Киселев.

В министерстве информационных технологий и связи он обсудил перспективы развития регионального филиала, который по итогам прошлого года занял 18-е место в рейтинге эффективности «Почты России» и стал приносить прибыль.

Дмитрию Киселёву предложили рассмотреть область в качестве площадки для создания логистического центра. Наш регион — единственный, который соседствует сразу с 9 субъектами РФ.

Были рассмотрены и другие возможности взаимодействия. Главный итог встречи — подтверждение намерения развивать «Почту России» и ее сервисы на территории области.