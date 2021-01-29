В Кировской области муж убил жену за длинный язык

Убийство произошло было совершено 20 июня в Вятских Полянах. Гражданские супруги, живущие в одной из коммунальных квартир, устроили застолье, а затем драку.

Аргументом стало холодное оружие Как установили следователи, в ходе конфликта 39-летний мужчина несколько ударил ножом свою 51-летнюю подругу жизни.

Скорую помощь вызвали соседи, которые стали невольными свидетелями поножовщины. Однако врачи не смогли помочь – ранения оказались смертельными. Пострадавшая скончалась на месте.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. Во время допросов он признался в содеянном. Как пояснил мужчина, он изрезал подругу ножом за то, что она постоянно провоцировала бытовые ссоры.

Суд признал жителя Вятских Полян виновным в убийстве и приговорил к 9 годам лишения свободы.

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