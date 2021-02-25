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В Кировской области муж зарезал жену во время ужина

Юлия Зорина Новости, Происшествия

Инцидент произошел в Арбажском районе в сентябре прошлого года.

Осенним вечером супруги из села Сорвижи решили выпить, однако в ходе застолья поссорились. Разговор на повышенных тонах перетек в насилие. Муж схватил со стола кухонный нож и несколько раз ударил жену. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Будучи задержанным, мужчина признал свою вину в убийстве. После выяснения всех обстоятельств случившегося суд вынес приговор — 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что житель Чепецка зарезал супругу на глазах у подруги. От прибывших полицейских мужчина оборонялся вилами.

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Юлия Зорина