В Кировской области мужчина избил шумных соседей, один из них скончался

Его будут судить по трем статьям уголовного кодекса.

В Рудничном 31-летний мужчина избил шумных соседей. Ему не понравились звуки из соседней квартиры. Он пошел «восстановить тишину». Открыв дверь (замок был открыт), он сильно избил хозяина. В том числе табуреткой, подвернувшейся под руку. Также досталось двум гостям хозяина квартиры — мужчине и женщине. После учиненного побоища, хулиган ушел к себе. Он еще не знал, что избитый им сосед умер в больнице.

Агрессивного жителя Рудничного задержали. Его будут судить по трем уголовным статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия» и по статье «Побои».

В данный момент мужчина ожидает суда, который состоится в ближайшее время.