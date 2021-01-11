В Кировской области мужчина скончался на руках у врачей

Смертельная драка произошла 7 января в селе Прокопье Белохолуницкого района. Двое сельчан устроили застолье с алкоголем, а затем поссорились. Ссора переросла в кулачный бой, в ходе которого один из мужчин жестоко избил своего собутыльника. После драки агрессор покинул дом.

Наутро избитому стало плохо. На «скорой» мужчину повезли в больницу. Однако в автомобиле пострадавший скончался на руках у врачей. Как установили судмедэксперты, причиной смерти стала закрытая травма головы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и признался в содеянном. Вероятнее всего, на время следствия он будет заключен под стражу.

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