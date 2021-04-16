В Кировской области мужчина спас соседа из огня

Инцидент произошел в поселке Тужа 12 апреля. На улице Комарова загорелся трехквартирный деревянный дом.

Возгорание началось со стороны квартиры №3. Соседнее помещение быстро окутал плотный дым. Заметив пожар, местный житель Константин Полубоярцев бросился к дому, чтобы выяснить, нужна ли помощь.

Она оказалась нужна – по словам очевидцев, во второй квартире был человек. Константин разбил окно трубой, забрался в квартиру и нашел мужчину, который стоял на коленях у кровати и уже не мог идти. Константин подтащил его к окну и с помощью жителей вынес на улицу.

Больше в доме никого не было. К моменту прибытия пожарных у здания уже горела крыша. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, а в МЧС решается вопрос о поощрении Константина.