В Кировской области мужчина убил подругу ударом в живот

Трагедия произошла 20 июня в Нолинске

Как было установлено в ходе следствия, вечером этого дня гражданские супруги вместе распивали алкоголь. Во время застолья между ними произошла ссора.

В ходе конфликта 41-летний мужчина избил свою 31-летнюю сожительницу, нанеся ей несколько ударов в область живота. От полученных травм женщина скончалась.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Подозреваемый был задержан и признал свою вину. В настоящее время следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.

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