В Кировской области мужчина убил знакомого за пару слов

Инцидент произошел 13 августа в поселке Краснооктябрьский Куменского района.

Компания распивала алкоголь в одной из квартир. Во время застолья между 33-летним хозяином квартиры и его 41-летним гостем произошел конфликт. После обмена любезностями гость схватил нож и буквально изрезал им хозяина жилья.

Ранения оказались смертельными. Мужчина скончался на месте.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Во время допроса он признался в содеянном.