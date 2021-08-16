Главная > Новости > В Кировской области мужчина убил знакомого за пару слов

В Кировской области мужчина убил знакомого за пару слов

Юлия Зорина Новости, Происшествия

Инцидент произошел 13 августа в поселке Краснооктябрьский Куменского района.

Компания распивала алкоголь в одной из квартир. Во время застолья между 33-летним хозяином квартиры и его 41-летним гостем произошел конфликт. После обмена любезностями гость схватил нож и буквально изрезал им хозяина жилья.

Ранения оказались смертельными. Мужчина скончался на месте.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Во время допроса он признался в содеянном.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина