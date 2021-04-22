В Кировской области мужчина ушел на рыбалку и пропал

В Кировской области пропал житель Оричевского района Николай Шалагинов.

Как сообщают в полиции, 43-летний Николай Шалагинов уехал на рыбалку на станции Васевка (неподалеку от Котельнича) и не вернулся домой.

Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие. Был одет в коричневую вязаную кофту и штаны защитного цвета.

Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру 8-912-824-76-64.

Ранее мы писали, что в Верхнекамском районе нашли тело утонувшего рыбака.

Фото: vk.com/vkotle