В Кировской области мужчина уснул с сигаретой и сжег свою мать

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в селе Архангельском Немского района.

32-летний сын пришел к своей матери в гости. После совместного употребления алкоголя 68-летняя женщина уснула. Мужчина решил покурить, но, не потушив сигарету, заснул.

От окурка загорелась мебель, и начался пожар. Пожилая женщина погибла от отравления угарным газом, а мужчину успели удалось спасти.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым по нему выступил чудом выживший сын погибшей. Свою вину в случившемся он признал.

Суд, в свою очередь, признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к году исправительных работ. 10 процентов зарплаты осужденного в это время будет удерживаться в доход государства.

Ранее мы писали, что в Куменском районе мужчина до смерти избил свою мать.