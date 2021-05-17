В Кировской области мужчина утонул в пруду

Трагедия случилась в Малмыжском районе.

По словам очевидцев, двое мужчин пришли на пруд к почику Кулапинскому и зашли в воду. Один из них окунулся и вышел, а второй решил отплыть от берега дальше. Через некоторое время он скрылся под водой. Другие отдыхающие пытались спасти его, но не смогли.

Тело погибшего пока не найдено, поиски продолжаются. В связи с ранним началом купального сезона кировчан просят быть осторожными во время отдыха на воде.

Ранее мы писали, что в реке Медянке нашли тело мальчика, который утонул в апреле.