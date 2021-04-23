В Кировской области мужчина в шутку заминировал дом соседа

Инцидент произошел 21 апреля в Оричевском районе.

Неизвестный мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что в одном из жилых домов в поселке Левинцы произойдет взрыв. На место происшествия выехали представители экстренных служб.

Из «заминированного» дома эвакуировали жильцов и провели проверку. Сообщение оказалось ложным – взрывных устройств обнаружено не было. По факту ложного сообщения о возможном теракте возбудили уголовное дело.

Личность звонившего установили быстро. Им оказался местный житель 53 лет. Как признался сам мужчина, о «мине» он сообщил, будучи пьяным.

В настоящее время по делу ведется следствие. Шутнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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