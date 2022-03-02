В Кировской области на 15% вырастут выплаты ветеранам труда и труженикам тыла

Выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в Кировской области вырастут на 15 процентов. Это решение было поддержано на февральском заседании ОЗС при принятии поправок в областной бюджет.

По итогам поправок на соцподдержку кировчан было дополнительно выделено 441,7 миллиона рублей. В числе прочего эти деньги пойдут на увеличение выплат отдельным категориям граждан.

С инициативой повысить ежемесячные выплаты ветеранам выступил депутат Александр Марков. Предложение поддержал председатель ОЗС Роман Береснев.

В результате ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла были увеличены на 15 процентов. Также на 30 процентов повышена ежегодная выплата на приобретение и доставку твердого топлива для ветеранов труда.