В Кировской области на пропадет телерадиосигнал

Проблемы с сигналом будут всего на два — три часа по утрам с понедельника по четверг.

С 19 по 22 апреля в регионе будут не долгие перерывы трансляции телерадиосигнала, об этом сообщили в РТРС. В указанный период не будет сигнала на 20 цифровых эфирных телеканалах и 3 радиостанциях. Поскольку сотрудники РТРС будут проводить плановую профилактику, для которой необходимо отключать передающее оборудование.

Основная часть работ придется на первые три дня рабочей недели. Так, 19, 20 и 21 апреля пропадет сигнал в Кирове, Кирсе и некоторых селах Унинского, Подосиновского, Уржумского, Нолинского и Свечинского районов. Жители Кильмези и Омутнинска потеряют сигнал 22 апреля.

Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

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Фото: rayon.partizansky.ru