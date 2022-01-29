В Кировской области на развитие дорог направлено 9,1 млрд рублей

В 2021 году на развитие дорожной инфраструктуры в Кировской области направлено 9,1 миллиарда рублей. Это рекордная сумма для региона.
В рамках нацпроекта БКД в области будут реализованы 3 региональных проекта:
- «Региональная и местная дорожная сеть в Кировской области»,
- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области»,
- «Безопасность дорожного движения в Кировской области».
На реализацию мероприятий в рамках БКД предусмотрено 4,7 млрд рублей. Почти 1,2 млрд из это суммы выделены из федерального бюджета, 3,5 млрд – из областного и 50 млн – из местных.
На эти деньги в области будет:
- отремонтировано не менее 163 километров автодорог (120 – на региональной или межмуниципальной сети и 43 – на улично-дорожной сети в Кировской городской агломерации) и 260 метров мостовых сооружений;
- создано 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля;
- установлено 111 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД;
- начато внедрение интеллектуальной транспортной системы в Кировской городской агломерации (проект рассчитан до 2024 года);
- будут проведены мероприятия, направленные на снижение смертности в ДТП;
Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, приведение дорог в нормативное состояние является одной из приоритетных задач областного правительства.
— За четыре предыдущих года на дороги Кировской области было направлено более 31 миллиарда рублей – почти в два раза больше, чем за предыдущие пять лет. Это позволило нам отремонтировать 1200 км трасс, — говорит глава региона.