В Кировской области на развитие дорог направлено 9,1 млрд рублей

В 2021 году на развитие дорожной инфраструктуры в Кировской области направлено 9,1 миллиарда рублей. Это рекордная сумма для региона.

В рамках нацпроекта БКД в области будут реализованы 3 региональных проекта:

«Региональная и местная дорожная сеть в Кировской области»,

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области»,

«Безопасность дорожного движения в Кировской области».

На реализацию мероприятий в рамках БКД предусмотрено 4,7 млрд рублей. Почти 1,2 млрд из это суммы выделены из федерального бюджета, 3,5 млрд – из областного и 50 млн – из местных.

На эти деньги в области будет:

отремонтировано не менее 163 километров автодорог (120 – на региональной или межмуниципальной сети и 43 – на улично-дорожной сети в Кировской городской агломерации) и 260 метров мостовых сооружений;

создано 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля;

установлено 111 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД;

начато внедрение интеллектуальной транспортной системы в Кировской городской агломерации (проект рассчитан до 2024 года);

будут проведены мероприятия, направленные на снижение смертности в ДТП;

Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, приведение дорог в нормативное состояние является одной из приоритетных задач областного правительства.