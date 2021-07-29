В Кировской области на реализацию нацпроектов направлено 3,5 миллиарда рублей

Об этом сообщили во время очередного заседания правительства.

Сегодня, 29 июля, в правительстве состоялось заседание по проектам, которые реализуются в Кировской области. В заседании принимал участие губернатор Игорь Васильев в режиме ВКС.

По словам главы региона, с начала 2021 года на реализацию национальных проектов в Кировской области направили 3,5 миллиарда рублей. Приоритетными остаются проекты «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Образование». На них выделяется 90% от всех средств.

Как уточнил председатель правительства Кировской области Александр Чурин, темпы освоения денег напрямую зависят от своевременности проведения торгов и заключения контрактов. Поэтому так важно закупочные процедуры проводить как можно раньше, а после оставлять время на выполнение преобразований.

Если смотреть по данным на середину июля, то государственные и муниципальные контракты в целом заключены на 88% от планового объёма средств. Это выше уровня аналогичного периода прошлого года. Примечательно, Кировская область занимает четвёртое место в ПФО по выполнению плана закупок по части региональных проектов.

Ранее мы писали, что в Кировской области ремонтируют дороги по новым стандартам.

Фото: Александр Папырин