В Кировской области на трассе «Пассат» врезался в стоящий на обочине автомобиль

Были травмированы две девочки и 29-летний молодой человек.

Авария с пострадавшими произошла сегодня, 16 мая, ранним утром в Котельничском районе. Около 7 часов на 490-м километре федерально трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Volkswagen Passat внезапно врезался в Volkswagen Tiguan. За рулем седана находилась 44-летняя женщина.

В ГИБДД Кировской области сообщили о 3 пострадавших в ДТП. Это 13 и 10-летняя девочки и 29-летний молодой человек. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Кирове у поворота на Радужный «Рено» улетел в кювет.

Фото: ГИБДД Кировской области