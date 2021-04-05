В Кировской области на трассе появился свой Хатико

Пёс уже около месяца живёт прямо на обочине автомобильной дороги.

Жители Яранского района бьют тревогу. На федеральной трассе «Вятка» в районе деревни Шкаланка в марте появился пушистый пёс. На нём есть ошейник. Но животное не покидает своего места. Оно спит прямо на обочине дороги. Днём бегает с одной стороны на другую в поисках хозяина.

По трассе двигается большой поток машин. Пёс находится в постоянной опасности. Хотя он очень умный. По словам местных жителей, дорогу перебегает только по пешеходному переходу. От людей держится подальше. Его уже несколько раз хотели забрать, но он не даётся. Материал про Хатико появился на портале yaransk.net.

Жители жалеют пса. Подкармливают его. Приносят еду и отходят, так как он не притрагивается к пище, пока рядом кто-то стоит.

Волонтёры гадают, каким образом на автодороге появился пёс. Предположений много. Возможно, его кто-то высадил из машины и оставил. Может быть его похитили, но он убежал, а теперь не знает, как попасть домой. Активисты обращаются к жителям Кировской области, возможно кто-то узнает в этом животном своего любимца.

Фото: yaransk.net