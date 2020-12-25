В Кировской области на зимней трассе произошла авария с шестью пострадавшими

Крупное ДТП случилось на трассе «Вятка» 25 декабря. При неуточненных обстоятельствах в Юрьянском районе столкнулись две машины – легковушка «Хендай» и «Мерседес».

В результате ДТП были травмированы 6 человек. Пострадал водитель «Хендая» и 4 его пассажира, трое из которых – дети. У легковушки разбита вся передняя часть. Также травмы получил пассажир «Мерседеса».

Движение в районе аварии ограничено, у места происшествия скопилась пробка. Полицейские выясняют причины аварии и устанавливают ее виновников.

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Фото: ГИБДД Кировской области