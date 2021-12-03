В Кировской области наблюдается спрос на удалённых сотрудников

Исследование подготовила служба HeadHunter. Специалисты рассказали любопытные факты. Так, за этот год сразу в пять раз вырос спрос на сотрудников, которые могут работать удалённо. К примеру, в прошлом году таких вакансий было 97. Сейчас их почти 500.

При этом, жителей нашего региона приглашают на работу компании Москвы, Питера, Краснодарского края, Татарстана и других крупных регионов.

На первом месте по удалённому формату вакансии сферы интернета, информационных технологий. На втором месте — административный персонал. На третьем — продажи. Далее идёт маркетинг, реклама, консультирование.

Что касается зарплат, то тут удалённая работа не уступает традиционной. В таких сферах, как высший менеджмент, закупки и строительство, недвижимость предлагают от 90 до 130 тысяч рублей.

Фото: vyksavkurse.ru