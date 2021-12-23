В Кировской области начал работу Совет представительных органов местного самоуправления

22 декабря в Кировской области начал работу начал работу Совет представительных органов местного самоуправления.
— Считаю, что это историческое событие для нашего региона. Мы создали новый формат взаимодействия областных и местных депутатов, — отметил председатель ОЗС Роман Береснев в соцсетях.
Совет будет выстраивать работу по совершенствованию областного и федерального законодательства. Первое заседание прошло онлайн с применением электронной системы голосования. На нем был сформирован президиум Совета и выбран заместитель председателя. Им стал глава Котельничской городской Думы Сергей Большаков. Возглавил Совет Роман Береснев.
В президиум вошли руководители 12 представительных органов в городах и муниципальных округах Кировской области.
Заседания Совета будут проводиться ежеквартально. Среди тем для обсуждения будут коммунальные тарифы, участие жителей в решении местных вопросов, совершенствование и реализация законов, которые касаются местного самоуправления и другие моменты.
— Общая цель депутатов всех уровней – находить проблемные точки муниципалитетов и направлять все усилия, чтобы эти проблемы решались. Поэтому на площадке Совета будет создана рабочая, конструктивная атмосфера, все заседания будут проводиться максимально открыто, все предложения и мнения коллег будем учитывать, — сказал Роман Береснев.