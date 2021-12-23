В Кировской области начал работу Совет представительных органов местного самоуправления

22 декабря в Кировской области начал работу начал работу Совет представительных органов местного самоуправления.

— Считаю, что это историческое событие для нашего региона. Мы создали новый формат взаимодействия областных и местных депутатов, — отметил председатель ОЗС Роман Береснев в соцсетях.

Совет будет выстраивать работу по совершенствованию областного и федерального законодательства. Первое заседание прошло онлайн с применением электронной системы голосования. На нем был сформирован президиум Совета и выбран заместитель председателя. Им стал глава Котельничской городской Думы Сергей Большаков. Возглавил Совет Роман Береснев.

В президиум вошли руководители 12 представительных органов в городах и муниципальных округах Кировской области.

Заседания Совета будут проводиться ежеквартально. Среди тем для обсуждения будут коммунальные тарифы, участие жителей в решении местных вопросов, совершенствование и реализация законов, которые касаются местного самоуправления и другие моменты.