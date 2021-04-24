В Кировской области начали досрочно отключать отопление

Кировская область готовится к окончанию отопительного сезона.

Как только среднесуточная температура воздуха поднимется до +8 градусов и продержится на этой отметке 5 дней, муниципалитеты подпишут соответствующие постановления, и батареи наконец-то станут холодными.

В ряде многоквартирных домов Кирова и Кирово-Чепецка отопление уже начали отключать. Досрочное отключение происходит по заявкам жильцов при 100-процентном одобрении собственников и нанимателей жилья.

Если температура в квартирах кажется жителям слишком высокой, они могут подать заявку в управляющую компанию или товарищество собственников, чтобы снизить «градус» посредством регулировки кранов или автоматики.

Ранее мы писали, что кировчане жалуются на «Африку в квартирах».