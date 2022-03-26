В Кировской области начали подготовку к 9 Мая

Состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его провёл заместитель председателя правительства Кировской области Андрей Маури.

В оргкомитет вошли представители органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти, силовых структур и ветеранских организаций.

Участники заседания утвердили план организационных мероприятий, обсудили состав и численность парадных расчётов, количество военной техники, которую можно привлечь к празднованию, подготовку к проведению акции «Бессмертный полк», шествию и возложению цветов к Вечному огню, праздничному концерту.