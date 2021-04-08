В Кировской области начали просыпаться животные, предвещающие тёплую весну

Первых ёжиков заметили в посёлке Свеча.

Накануне внимательные жители посёлка Свеча столкнулись с милым зверьком. Они увидели небольшого ежа рядом с продуктовым магазином. Заметив людей, которые достали телефон и начали его снимать, зверёк остановился и притаился. Жители поспешили уйти, чтобы не мешать ежу.

Пост о необычной встрече появился в паблике «Типичная Свеча».

— Новость из разряда «грачи прилетели». В Свече свои предвестники тепла, — отметил автор.

По словам специалистов, в средней полосе России зимняя спячка ежей длится примерно шесть месяцев. Они спят с октября по апрель. Животные устраивают себе укрытие под корнями деревьев, находящимися на поверхности земли или в подстилке из листьев.

Зоологи предупреждают, при обнаружении зверька не стоит кормить или прикасаться к нему. Эти животные могут быть переносчиками разных болезней.

Ранее мы сообщали, что в Вятских Полянах лиса напала на девочку.

Фото: vk.com/tsvecha