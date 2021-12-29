В Кировской области начали работу программные комплексы «ФСИН-письмо»

В УФСИН РФ по Кировской области начали работать программные комплексы, которые позволяют обмениваться электронными сообщениями с осуждёнными и подследственными.

Для отправки письма нужно зайти на сайт, заполнить форму и выбрать способ оплаты. После прохождения цензуры в учреждении УФСИН оно в распечатанном виде будет доставлено адресату.

Осуждённый или подследственный может написать ответ, заполнив от руки специальный бланк. Это письмо тоже проверит цензор, оно будет отсканировано и в виде электронного изображения отправлено адресату.

Преимущество такой системы переписки — 100% гарантия доставки, скорость, круглосуточный приём сообщений, а также отсутствие ограничений по максимальному размеру письма и количеству отправлений в месяц.

Сейчас услуга «ФСИН-письмо» запущена в ИК-1, ИК-6, ИК-18, ИК-29, ИК-33, ЛИУ-12, СИЗО-1 и СИЗО-2. Монтаж оборудования ведётся в ИК-5 и ИК-11.

В ближайшее время она начнёт работать во всех исправительных учреждениях области.