В Кировской области начали закрывать ковидные госпитали

Первым к работе по специальности вернулся центр медицинской реабилитации в Нижнеивкино. Госпиталь для больных коронавирусом был развернут здесь с ноября.

Как рассказала главврач Центра Анна Пересторонина, сейчас подразделение работает в штатном режиме. Здесь снова помогают пациентам с нарушениями функций центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Работа с больными коронавирусом осталась в прошлом, но, по словам главврача, стала колоссальным опытом для всех сотрудников учреждения. Его медики смогут использовать в будущем.

Скоро к штатной работе также вернется подразделение Юрьянской районной больницы, которая расположена в Мурыгино. Об этом сообщил первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов.

Напомним, что за период пандемии с марта 2020 года в Кировской области было подготовлено 16 госпиталей. Все они были оперативно укомплектованы сотрудниками и необходимым оборудованием для лечения больных с COVID-19.

По словам министра здравоохранения Андрея Черняева, медицинские учреждения перепрофилировали таким образом, чтобы максимально сохранить оказание помощи по другим, неинфекционным, направлениям. Первыми под лечение коронавируса отдали санатории.

Кстати, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется. Заболеваемость коронавирусом пошла на спад.