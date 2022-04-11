Главная > Главное > В Кировской области начались капремонты сельских школ

В Кировской области начались капремонты сельских школ

Юлия Зорина Главное, Новости, Общество

В Кировской области стартовали капитальные ремонты школ. Первыми школами, которые будут обновлены в рамках программы, станут 2 учреждения в Малмыжском районе.

Работы начались в школах села Новая Смаиль и деревни Кинерь. На капитальный ремонт учреждений выделено более 26 миллионов рублей.

Работы в Новой Смаили ведет подрядчик из Казани. В настоящее время рабочие меняют оконные блоки. 140 окон будут заменены в течение 2 недель. После этого в школе поменяют двери и электропроводку, проведут отделку здания изнутри, отремонтируют полы и потолки.

В Кировской области начались капремонты сельских школ

На этом останавливаться не планируется. Как рассказала и.о. начальника управления образования администрации Малмыжского района Марина Панфилова, уже составляется смета на ремонт фасада школы. Эта информация будет занесена в федеральную форму, и, возможно, школа повторно попадет в программу капремонта.

В школе в Новой Смаили 156 учеников. С 30 марта они учатся в других зданиях. Все понимают, что это ненадолго – после ремонта ребята и педагоги вернутся в обновленную школу, отремонтированную в соответствии с их пожеланиями. Решения по отделке кабинетов принимались совместно с родителями учеников.

В школе деревни Кинерь учатся 38 детей. Для них также будут созданы самые современные условия. 

В Кировской области начались капремонты сельских школ

Напомним, программа капремонта школ стартовала в 2022 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. По предложению губернатора Кировской области, руководителя комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игоря Васильева вместе с капремонтом проводится оснащение школ оборудованием и новой мебелью. На это выделены дополнительные федеральные средства.

– Наша задача – сделать так, чтобы все дети независимо от места их жительства – в городе или на селе – могли учиться в современных условиях, получать качественное образование, в том числе и дополнительное. И мы понимаем, что в отремонтированных и оборудованных на высоком уровне помещениях мы сможем создать и для учеников, и для педагогов действительно комфортные условия, — подчеркивает кировский губернатор.

По словам первого зампреда областного правительства Дмитрия Курдюмова, в регионе продолжается работа по проведению торгов на закупку оборудования для 15 школ, которые вошли в программу модернизации школьных систем образования. Торги на закупку мебели уже проведены.

В Кировской области начались капремонты сельских школ

Тем временем другие школы региона ведут работу по подготовке к участию в программе капремонта. Информация о них будет внесена в федеральную форму, после чего заявки рассмотрит Министерство просвещения. По итогам рассмотрения еще ряд школ смогут стать участниками программы в 2024-2025 годах.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина