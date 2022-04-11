В Кировской области начались капремонты сельских школ

В Кировской области стартовали капитальные ремонты школ. Первыми школами, которые будут обновлены в рамках программы, станут 2 учреждения в Малмыжском районе.

Работы начались в школах села Новая Смаиль и деревни Кинерь. На капитальный ремонт учреждений выделено более 26 миллионов рублей.

Работы в Новой Смаили ведет подрядчик из Казани. В настоящее время рабочие меняют оконные блоки. 140 окон будут заменены в течение 2 недель. После этого в школе поменяют двери и электропроводку, проведут отделку здания изнутри, отремонтируют полы и потолки.

На этом останавливаться не планируется. Как рассказала и.о. начальника управления образования администрации Малмыжского района Марина Панфилова, уже составляется смета на ремонт фасада школы. Эта информация будет занесена в федеральную форму, и, возможно, школа повторно попадет в программу капремонта.

В школе в Новой Смаили 156 учеников. С 30 марта они учатся в других зданиях. Все понимают, что это ненадолго – после ремонта ребята и педагоги вернутся в обновленную школу, отремонтированную в соответствии с их пожеланиями. Решения по отделке кабинетов принимались совместно с родителями учеников.

В школе деревни Кинерь учатся 38 детей. Для них также будут созданы самые современные условия.

Напомним, программа капремонта школ стартовала в 2022 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. По предложению губернатора Кировской области, руководителя комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игоря Васильева вместе с капремонтом проводится оснащение школ оборудованием и новой мебелью. На это выделены дополнительные федеральные средства.

– Наша задача – сделать так, чтобы все дети независимо от места их жительства – в городе или на селе – могли учиться в современных условиях, получать качественное образование, в том числе и дополнительное. И мы понимаем, что в отремонтированных и оборудованных на высоком уровне помещениях мы сможем создать и для учеников, и для педагогов действительно комфортные условия, — подчеркивает кировский губернатор.

По словам первого зампреда областного правительства Дмитрия Курдюмова, в регионе продолжается работа по проведению торгов на закупку оборудования для 15 школ, которые вошли в программу модернизации школьных систем образования. Торги на закупку мебели уже проведены.

Тем временем другие школы региона ведут работу по подготовке к участию в программе капремонта. Информация о них будет внесена в федеральную форму, после чего заявки рассмотрит Министерство просвещения. По итогам рассмотрения еще ряд школ смогут стать участниками программы в 2024-2025 годах.