В Кировской области начался сезон полярных сияний

Жители сразу нескольких районов региона уже наблюдали на небе красочные переливы.

В выходные в Слободском и Котельничском районах проявилось полярное сияние. Оно стало результатом коронального выброса на Солнце.

На ночном небе образовалось красочное свечение. Внимательные жители заметили жёлто-зелёно-фиолетовые сполохи. Где-то сияние было ярким, где-то не очень.

Как сообщается в группе «Любительская метеорология в Кирове», таким образом в Кировской области открыт сезон полярных сияний. Обычно явление наблюдается осенью и весной. При этом, метеорологи могут даже прогнозировать это небесное шоу.

Фото: vk.com/slobodskoy, vk.com/meteokirov