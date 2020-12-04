В Кировской области начинается массовая вакцинация от COVID-19

Она начнётся в регионе на следующей неделе. Сначала вакцину от короновируса получат социальные и медработники, учителя и все, кто находится в контакте с большим количеством людей.

В районах вакцинация будет проводиться в следующих больницах.



Кирово-Чепецкая ЦРБ: Кирово-Чепецкий, Зуевский, Фаленский районы.

Слободская ЦРБ: Слободской, Нагорский, Белохолуницкий районы.

Вятскополянская ЦРБ: Вятскополянский, Малмыжский районы.

Нолинская ЦРБ: Нолинский, Немский, Кильмезский, Уржумский районы.

Яранская ЦРБ: Яранский, Санчурский, Кикнурский, Тужинский районы.

Советская ЦРБ: Советский, Лебяжский, Пижанский районы.

Омутнинская ЦРБ: Омутнинский, Верхнекамский, Афанасьевский районы.

Лузская ЦРБ: Лузский, Подосиновский районы.

Котельничская ЦРБ: Котельничский, Свечинский, Шабалинский, Даровской, Орловский, Арбажский районы.

В городе Кирове

– Записаться на добровольную вакцинацию может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет, непосредственно перед прививкой каждый гражданин будет осмотрен врачом или фельдшером, при этом особое внимание будет уделено пациентам с сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения. Стоит повторно отметить, что в первую очередь прививка будет сделана медицинским работникам амбулаторного звена, педагогам и социальным работникам. Предварительная запись на прививку будет доступна уже с понедельника, 7 декабря, по телефону единой региональной информационно-справочной службы «122» (дополнительно кнопка 4), – сказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Оператор службы «122» произведёт запись на вакцинацию, определит территориальное прикрепление и очередность, запишет необходимые данные и контактный телефон. Вызов на вакцинацию будет происходить из пункта вакцинации, к которому прикреплён гражданин. В регион и в дальнейшем в пункты вакцинации препарат будет поставляться с соблюдением всех логистических и холодовых цепей. Необходимое оборудование для этого имеется в необходимом объёме.

Массовая добровольная вакцинация населения от COVID-19 будет проведено по поручению президента России Владимира. В ближайшие несколько дней в России произведут не менее двух миллионов доз вакцины «Спутник V».

Ранее мы сообщали о том, что кировские медики ездят к больным COVID-19 на такси бесплатно.