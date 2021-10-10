В Кировской области находятся в реанимации 174 человека с коронавирусом

В Кировской области продолжает расти количество вновь выявленных случаев COVID-19. На 10 октября зарегистрирован 171 новый пациент. 174 человека из ранее заболевших находятся в реанимации. Об этом сообщает областной минздрав.

По информации ведомства, в настоящее время дома лечатся от коронавируса 9275 человек. Еще чуть более 5 тысяч госпитализированы. 36 пациентов дышат с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.

В минздраве подчеркивают, что среди заболевших много молодых людей в тяжелом состоянии. Кировчанам напоминают – защитить от коронавируса может только вакцинация. В настоящее время жителям области предлагают на выбор 3 вакцины от COVID-19.