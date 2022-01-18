В Кировской области насчитали 11 росомах и 1300 рысей

Самым малочисленным животным в Кировской области оказалась росомаха. Во время прошлогодних зимних учетов диких животных в регионе насчитали всего 11 особей этого вида.

Также в число самых малочисленных представителей фауны региона попали хорь (982 особи), заяк-русак (1134 особи), рысь (1300 особей) и серая куропатка (1900 особей).

Самыми многочисленными среди диких животных стали рябчики. Их в Кировской области насчитывается почти 150 тысяч. Также на территории региона обитает 47 тысяч глухарей и 83 тысячи зайцев-беляков.

С 15 января в Кировской области начался очередной зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов. Он продлится до 10 марта. В ходе учета будет подсчитана численность 17 видов животных. В этот список попали белка, волк, кабан, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, куница, лисица, лось, рысь, росомаха, хорь, а также рябчик, тетерев, глухарь, белая и серая куропатка.

Подсчет животных будет проводиться по следам, которые появляются в первые сутки после снегопада. В учете примут участие охотпользователи, охотники и инспекторы минприроды. Во время полевого этапа работ они преодолеют около 20 тысяч километров лесных дорог.

Ранее мы рассказывали о судьбе рыси, которую поймали в Кирове.