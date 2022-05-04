В Кировской области нашли большую колонию редких птиц

В Кировской области обнаружили крупную колонию редких птиц – серых цапель. Об этом сообщает портал «Первый Малмыжский».

Серые цапли были занесены в первое издание областной Красной книги. Больше всего этих птиц обитает в Малмыжском районе. Туда отправились кировские орнитологи – автор книг «Птицы Кировской области» Владимир Сотников и хранитель зоологической коллекции Даровского краеведческого музея Сергей Акулинкин.

Птиц заметили в районе Кулапинского пруда, а также в окрестностях Малмыжа. О том, что здесь обитают цапли, ученые знали. Однако количество птиц приятно удивило орнитологов. На сегодня это самая крупная колония серых цапель в Кировской области.

Сейчас ученые подсчитывают количество птиц. По предварительной информации, гнезда под Малмыжем вьют не менее 50 пар серых цапель.

Серые цапли являются редким, однако не краснокнижным видом птиц. Они были занесены в первое издание Красной книги Кировской области от 2001 года. Однако через 10 лет численность цапель восстановилась. Из второго издания – за 2011 год – они исключены.

Фото: vk.com/malmiz