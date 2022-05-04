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В Кировской области нашли большую колонию редких птиц

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

В Кировской области обнаружили крупную колонию редких птиц – серых цапель. Об этом сообщает портал «Первый Малмыжский».

Серые цапли были занесены в первое издание областной Красной книги. Больше всего этих птиц обитает в Малмыжском районе. Туда отправились кировские орнитологи – автор книг «Птицы Кировской области» Владимир Сотников и хранитель зоологической коллекции Даровского краеведческого музея Сергей Акулинкин.

В Кировской области нашли большую колонию редких птиц

Птиц заметили в районе Кулапинского пруда, а также в окрестностях Малмыжа. О том, что здесь обитают цапли, ученые знали. Однако количество птиц приятно удивило орнитологов. На сегодня это самая крупная колония серых цапель в Кировской области.

В Кировской области нашли большую колонию редких птиц

Сейчас ученые подсчитывают количество птиц. По предварительной информации, гнезда под Малмыжем вьют не менее 50 пар серых цапель.

В Кировской области нашли большую колонию редких птиц

Серые цапли являются редким, однако не краснокнижным видом птиц. Они были занесены в первое издание Красной книги Кировской области от 2001 года. Однако через 10 лет численность цапель восстановилась. Из второго издания – за 2011 год – они исключены.

В Кировской области нашли большую колонию редких птиц

Фото: vk.com/malmiz

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Юлия Зорина