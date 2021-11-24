В Кировской области нашли останки лабиринтодонтов

Кировские палеонтологи подвели итоги сезона-2021. В Вятском палеонтологическом музее рассказали о сделанных находках и экспедициях.

Морские лилии и кораллы

День подведения итогов совпал с праздником – 24 ноября музею исполняется 27 лет. Год от года находки становятся все интереснее. Так, в этом году палеонтологи нашли черепа лабиринтодонтов – древних амфибий и скелет ихтиозавра.

Также коллекция музея пополнилась подаренными экспонатами. 2 находки из Магнитогорска привезла внештатный художник музея волонтер Марина Захарова. Она передала в дар морскую фауну каменноугольного периода: брахиоподы гигантопродуктусы, морские лилии, колониальные кораллы.

Парейазавры и скелет ихтиозавра

Все лето велись раскопки на котельничском местонахождении парейазавров. В работе помогали местные жители, а также волонтеры из Москвы и Санкт-Петербурга. За сезон палеонтологи сделали 6 находок: 3 частично сохранившихся скелета парейазавров дельтавятий и 3 развала скелетов мелких древолазающих рептилий суминий с копролитами.

Самая крупная находка была сделана в Синегорье. Научный сотрудник музея Владимир Масютин, исследовавший памятник природы «Синегорские горючие сланцы», нашел скелет ихтиозавра юрского периода. Возраст находки – около 150 миллионов лет.

На то, чтобы полностью извлечь скелет и доставить его в музей, ушло 2 недели. В настоящее время находку препарируют в лаборатории. Работы займут 1,5-2 года, после чего ученые составят описание скелета. И, как знать, возможно, это окажется новый, еще не известный науке вид ихтиозавра.

Рядом с «рыбоящером» также были найдены множественные останки аммонитов, белемнитов, плеченогих и других следов животного мира юрского периода. По ним и удалось установить примерный возраст ихтиозавра.

Обитатели древних морей

Побывали сотрудники музея на палеонтологических конференциях в Кунгуре и Красноуфимске. Параллельно с научными встречами удалось осмотреть местность. В Красноуфимске директор музея Алексей Торопов и двое научных сотрудников посетили несколько карьеров артинского яруса нижней перми с морской фауной. Были найдены кораллы, губки и древние головоногие: уралоцерасы и ортоцерасы.

Позже представители музея отправились в Кунгур, где ознакомились с флорой кунгурского яруса нижней перми. Палеонтологи обнаружили семена древних растений и примитивные древние семенные растения, например, гинкгофиты – дальние родственники современного гинкго.