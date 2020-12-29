В Кировской области нашли останки ветлугазавров и древних хищников

Зимой-2020 вышел в печать сборник материалов о проблемах палеоэкологии и исторической геологии. В него вошли 2 статьи сотрудников Вятского палеонтологического музея. Об этом сообщается в группе музея «ВКонтакте».

Один из материалов посвящен знаменитому Котельничскому местонахождению парейазавров. В нем рассказывается о находках в районе Чижевской линзы. Авторы впервые пишут о том, что там обнаружены пробурнетия и тероцефал-каренит.

Пробурнетии – рептилии размером с небольшую собаку, жившие более 250 миллионов лет назад. Помимо Кировской области, их останки находили в Южной Африке. Тероцефалы – примитивные мелкие хищники, в прошлом обитавшие на территории современной России.

Второй материал кировчан в сборнике посвящен новым данным об обитателях бассейна реки Лузы. Здесь говорится о новом местонахождении древних обитателей раннетриасового периода – первого «этапа» мезозоя (250-200 млн лет назад). Ранее здесь были обнаружены лабиринтодонты – древние амфибии.

Собранный материал еще не препарировали. Однако предварительное изучение находок позволило автору предполагать, что в бассейне Лузы обитали ветлугазавры – земноводные, которые предположительно обитали на северах России, а также в Гренландии.

Ранее мы писали, что летом в Омутнинском районе пройдут палеонтологические раскопки.