В Кировской области нашли пенсионерку, которая забыла дорогу домой

Инцидент произошел в августе в городе Омутнинске.

Около 8 часов вечера в полицию поступило заявление о пропаже 74-летней женщины. Как сообщили родственники, бабушка ушла из дома в 5 вечера и пропала. Ранее женщина уже терялась, но близким удавалось найти ее самостоятельно.

Информация о приметах пропавшей была передана нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования. Буквально через 15 минут после получения ориентировки группа задержания заметила похожую по приметам женщину на одной из городских улиц.

Пенсионерка назвала сотрудникам свои имя и фамилию и пояснила, что не помнит, где ее дом. Росгвардейцы передали «потеряшку» сотрудникам полиции, которые связались с ее родственниками.

Ранее в Кирове нашли пропавшего 14-летнего подростка.