В Кировской области нашли погибшей 17-летнюю девушку, пропавшую 6 лет назад

В Кировской области нашли погибшей девушку, пропавшую в 2015 году. Информация об этом появилась в сообществе «Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

17-летняя Оля О. пропала 7 сентября 2015 года в Омутнинском районе. Девушка съездила в райцентр в больницу, но домой в Черную Холуницу не вернулась. Последний раз ее видели на объездной дороге в районе кладбища. Поиски продолжались несколько лет. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

— Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщается в группе.

Об обстоятельствах гибели девушки не сообщается.

Фото: vk.com/ornkirov