В Кировской области нашли погибшим 50-летнего пропавшего мужчину

В Кировской области нашли погибшим мужчину, пропавшего 2 дня назад. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Инцидент произошел в поселке Светлополянск Верхнекамского района. 50-летний Андрей Попонин ушел из дома 13 октября. Больше мужчину не видели живым.

— Может передвигаться пешком по трассе из пгт. Светлополянск в п. Лесной Верхнекамского района, — говорится в ориентировке.

Утром 15 октября на сайте отряда появилась информация, что пропавший погиб. Подробности случившегося не раскрываются.

— Найден, погиб. Соболезнуем родным и близким.

Ранее в Кирове нашли погибшим 31-летнего пропавшего мужчину.

Фото: Лиза Алерт