В Кировской области нашли пропавшую девушку спустя двое суток

Информация о пропавшей Анастасии В. из Кирово-Чепецка появилась 30 мая. Как сообщалось в ориентировке, накануне 16-летняя девушка ушла из дома и не вернулась. На связь девушка не выходила. Родители не могли даже предположить, где искать дочь.

К поискам приступили полицейские и волонтеры. Сотрудники МВД опросили друзей Анастасии и проверили возможные места, где могла находиться пропавшая.

31 мая сотрудники патрульно-постовой службы нашли девушку в Кирово-Чепецке. Преступлений в отношении нее не совершалось. Где Анастасия провела эти 2 дня, не сообщается. В настоящее время девушка дома с родителями.

Ранее мы писали, что в Прикамье ищут 50-летнего кировчанина. Мужчина поехал устраиваться на работу и пропал.

Фото: vk.com/ornkirov