В Кировской области нашли ребенка в сугробе

Инцидент произошел 23 февраля. Информация о происшествии появилась в сообществе микрорайона Лянгасово «Вконтакте».

Автор поста рассказала, что ее муж нашел в сугробе грудного ребенка. Малышу было холодно, он плакал. Мужчина принес найденыша домой, где он согрелся и уснул.

О случившемся семья сообщила в полицию. Ребенка забрали в больницу. А сообщение из паблика удалили, пообещав недельный бан за посты о малыше.

Однако происшествие все же не было фейком. Как сообщает портал «ГородКиров», в полиции подтвердили информацию о найденыше. В МВД уточнили, что личность матери уже установлена и жизни малыша ничего не угрожает. По факту случившегося будет проведена проверка.

Ранее мы писали, что в Кировской области девочка чуть не замерзла в сугробе.

Фото: из открытых источников, vk.com/lang43