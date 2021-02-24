В Кировской области нашли ребенка в сугробе

Инцидент произошел 23 февраля. Информация о происшествии появилась в сообществе микрорайона Лянгасово «Вконтакте».
Автор поста рассказала, что ее муж нашел в сугробе грудного ребенка. Малышу было холодно, он плакал. Мужчина принес найденыша домой, где он согрелся и уснул.
О случившемся семья сообщила в полицию. Ребенка забрали в больницу. А сообщение из паблика удалили, пообещав недельный бан за посты о малыше.
Однако происшествие все же не было фейком. Как сообщает портал «ГородКиров», в полиции подтвердили информацию о найденыше. В МВД уточнили, что личность матери уже установлена и жизни малыша ничего не угрожает. По факту случившегося будет проведена проверка.
Ранее мы писали, что в Кировской области девочка чуть не замерзла в сугробе.
Фото: из открытых источников, vk.com/lang43