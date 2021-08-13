В Кировской области нашли ребро мамонта

Находку сделали посетители Нургушского заповедника. На берегу реки Вятки они обнаружили кость крупного древнего млекопитающего и принесли ее в визит-центр заповедника.

Находку показали сотрудникам Вятского палеонтологического музея. Они установили, что кость является ребром мамонта. По характерным наростам специалисты сделали вывод, что мамонт был весьма солидного возраста.

Кость неплохо сохранилась и не требует реставрации. В настоящее время сотрудники заповедника готовят ее к выставке. Уже в конце августа экспонат можно будет увидеть в музее «Логово йети».

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