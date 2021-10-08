В Кировской области нашли старинную шведскую монету

В Кировской области нашли шведскую монету 1759 года выпуска. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях кировский режиссер и автор краеведческих программ Алексей Фоминых.

Уникальная находка была сделана во время раскопок на территории хлыновского посада. Нашли археологи и ряд других интересных предметов – игрушку чиновника в мундире и клад предметов, возможно, магического предназначения.

— Подробности в программе «Вести.Киров» сегодня в 17.30 и 21.00 на канале Россия24 и на сайте ГТРК «Вятка», — написал Алексей Фоминых.

Фото: vk.com/id177703876